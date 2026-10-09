Avec plus de 153 000 entreprises artisanales dans la région, les besoins en main-d’œuvre restent importants. L’objectif est notamment de permettre aux artisans de mieux connaître les dispositifs existants et de bénéficier d’un accompagnement plus adapté à leurs besoins. Le partenariat prévoit notamment d’aller à la rencontre des entreprises pour identifier leurs besoins en recrutement et en compétences. Les acteurs locaux seront également associés afin de tenir compte des spécificités de chaque bassin d’emploi.

Du côté des candidats, plusieurs dispositifs doivent permettre de mieux découvrir les métiers. Des rencontres avec des professionnels, événements, immersions en entreprise ou encore actions de découverte pourront donner une vision plus concrète du quotidien dans l’artisanat. L’apprentissage occupera également une place importante, notamment grâce au réseau des centres de formation de la CMA Grand Est.

Des parcours pour les demandeurs d’emploi et les personnes en reconversion

La coopération ne s’adresse pas uniquement aux jeunes. Les demandeurs d’emploi et les personnes qui souhaitent changer de métier pourront également être orientés vers les professions artisanales. Les partenaires souhaitent aussi faciliter les projets de création ou de reprise d’entreprise. Une attention particulière sera portée aux personnes en situation de handicap, avec l’objectif de favoriser des pratiques de recrutement plus inclusives.

Mieux répondre aux besoins de chaque territoire

Pour adapter les actions aux réalités locales, les partenaires prévoient enfin de partager davantage d’informations sur les besoins en recrutement et les métiers qui connaissent des tensions. Cette coopération doit ainsi permettre de mieux faire correspondre les besoins des entreprises avec les profils disponibles, tout en donnant davantage de visibilité aux métiers de l’artisanat auprès des personnes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation.