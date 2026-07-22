Cela risque de coincer sévère ! Depuis le 20 juillet, la portion dite de la côte de Rosières sur l’A33 à hauteur de Rosières-aux-Salines fait l’objet, jusqu’au 2 octobre, d’un important chantier conduit par la Direction interdépartementale des routes Est sous la responsabilité de la Région Grand Est, compétente sur cet axe routier.

2,45 millions d’euros sont investis pour la réfection de la chaussée et la création d’une glissière béton remplaçant les traditionnelles glissière métallique du Terre-plein centrale de l’autoroute (TPC).

Des travaux jugés plus que nécessaires histoire de renforcer la sécurité sur cette portion de l’A33.

«La côte de Rosières-aux-Salines présente une pente à 6% et une succession de trois courbes. C’est une zone exposée au risque de perte de trajectoire et aux accidents. La gestion des accidents en TPC impacte systématiquement les deux sens de circulations. Ils génèrent une gêne importante pour le trafic et plus d’insécurité pour les usagers et les équipes d’intervention», explique la Région Grand Est.

Chantier en deux phases

Le calendrier du chantier est annoncé en deux phases !

Depuis le 20 juillet et jusqu’au 28 août : les travaux en TPC battent leur plein avec la rénovation des dispositifs de retenue et de l’assainissement routiers. Les voies de gauche dans les deux sens de circulation seront neutralisées.

Du 31 août au 2 octobre : la réfection de la chaussée dans le sens Nancy vers Strasbourg débutera. La circulation dans ce sens sera basculée sur le sens opposé. La bretelle d’entrée sur l’A33 en direction de Strasbourg de l’échangeur de Saint-Nicolas-de-port et la bretelle de sortie de l’A33 de l’échangeur de Rosières-aux-Salines seront fermées et déviées.

Conséquences directes, de fortes perturbations sont à prévoir !

«La programmation en période estivale vise à limiter la contrainte sur les trajets domicile-travail. Toutefois en l’absence de déviation locale, les usagers devront s’attendre à une augmentation des délais de trajet», informe l’exécutif régional.

Le trafic moyen journalier sur cette portion de l’A33 affiche les 45 000 véhicules dont 14 à 17% de poids lourds.