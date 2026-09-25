Après 18 mois hors les murs pour cause de travaux, l’Orchestre national de Lille (ONL) a retrouvé son auditorium du Nouveau Siècle. Et en cette rentrée, il a fêté son cinquantenaire avec un concert exceptionnel réunissant ses trois directeurs musicaux emblématiques : Jean-Claude Casadesus, fondateur, Alexandre Bloch, qui a dirigé l’ONL de 2016 à 2024, et Joshua Weilerstein, l'actuel directeur musical.

Baptisée «le Gala des 3 chefs», cette soirée a été ouverte par Jean-Claude Casadesus, avec L'Ouverture festive de Dmitri Chostakovitch. Une pièce créée en 1954. Il a ensuite dirigé le Boléro de Maurice Ravel. Avec son célèbre climax final, l’œuvre créée en 1928 reste l’une des plus populaires pour les Français.

Alexandre Bloch a ensuite pris la baguette, pour la suite du Chevalier à la rose de Richard Strauss. Créé en 1911, cet opéra, situé dans la Vienne du XVIIIe siècle, raconte une histoire d’amour contrarié sur fond de différence d’âge et de conventions sociales.

Enfin, Joshua Weilerstein clôturera la soirée avec le Poème de l’extase d’Alexandre Scriabine, composée entre 1905 et 1908.

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