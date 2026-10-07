Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a affirmé mercredi en Israël le rejet par la France de "l'antisémitisme et de la haine de l'autre", lors des commémorations de l'attaque du 7 octobre 2023 perpétrée par le mouvement islamiste palestinien Hamas, la plus meurtrière de l'histoire du pays.

"Alors que nos sociétés sont confrontées au retour d'un antisémitisme désinhibé, nous ne laisserons pas ce poison se diffuser au sein de la République. Car tout dans l'âme de la France rejette l'antisémitisme et la haine de l'autre", a déclaré le ministre à Réïm, dans le sud d'Israël, sur le site du festival Nova, théâtre d'un massacre le jour de l'attaque du Hamas il y a trois ans.

Il a qualifié l'attaque du 7-Octobre d'"attentat abominable", qui a "blessé le peuple israélien et tous les juifs dans leur chair" et provoqué "un traumatisme qu'il est interdit de relativiser".

"Le Hamas a voulu ce jour-là tuer la possibilité même de la coexistence. Nous continuerons inlassablement à agir pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens", a encore dit le ministre, qui doit participer au côté du président israélien Isaac Herzog à une cérémonie sur le site du festival, où plus de 360 personnes ont été tuées le 7 octobre 2023.

Des commémorations ont eu lieu tout au long de la journée mercredi à plusieurs endroits d'Israël pour rendre hommage aux victimes de l'attaque sans précédent du Hamas, qui a entraîné la mort de 1.221 personnes, selon un décompte de l'AFP.

Insupportables

M. Barrot s'est également rendu à Tel-Aviv ainsi que dans les kibboutzim de Beeri et Nir Oz, proches de la bande de Gaza.

Le 7-Octobre, "51 ressortissants français ont perdu la vie", a-t-il rappelé sur X. "Nous ne les oublierons jamais", a-t-il ajouté dans son message accompagné d'une liste de noms de victimes.

A Réïm, il a notamment échangé avec la Franco-Israélienne Katia Zohar, dont la fille Bar, âgée de 23 ans, avait été tuée au festival Nova.

En représailles à l'attaque du Hamas, Israël a lancé une vaste offensive dans la bande de Gaza, qui a fait plus de 74.200 morts, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien, placé sous l'autorité du Hamas et dont les statistiques sont jugées fiables par l'ONU.

En août, Jean-Noël Barrot a jugé "insupportables et inhumains" des propos du ministre israélien d'extrême droite Itamar Ben Gvir, qui a déclaré qu'Israël devrait tuer "30 ou 40" personnes "chaque nuit à Gaza".

Et début septembre, il a annoncé que la France allait "mettre fin au commerce avec les colonies israéliennes situées dans les territoires palestiniens occupés", comme 11 autres pays, dans un contexte d'intensification des violences commises par les colons en Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967. Israël a menacé de représailles.