Le projet d’habitat inclusif porté par Espoir 80 prend vie sur le site de La Croix Rompue, à Amiens. Les premiers résidents ont pris possession de leur logement. Ce dispositif s’adresse aux personnes de plus de 60 ans et vise à leur permettre de rester chez elles dans un cadre adapté et sécurisant.



L’objectif est de préserver l’autonomie tout en rompant avec l’isolement. Chaque habitant dispose de son propre logement, tout en pouvant participer à des temps collectifs. Le fonctionnement doit ainsi favoriser les échanges entre résidents et maintenir une vie sociale au quotidien.

Une vie collective à construire

Au-delà de l’hébergement, Espoir 80 prévoit un espace de vie partagé. Les habitants pourront prendre part à des activités communes et aux différents temps de rencontre. Un Projet de Vie Sociale et Partagée doit également être construit avec les résidents, en fonction de leurs besoins et de leurs attentes.



La mise en place de cet habitat inclusif résulte d’un travail mené avec plusieurs partenaires et professionnels. L’arrivée des premiers occupants ouvre désormais une nouvelle phase pour le dispositif. Les résidents vont progressivement s’approprier les lieux et participer à la construction de la vie collective sur le site de La Croix Rompue.