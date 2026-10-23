La requalification du foncier économique était au centre du premier Réseau Tech organisé par l’Établissement public foncier local des territoires Oise et Aisne (EPFLO) à Beauvais. Cette rencontre a rassemblé une quinzaine de techniciens des intercommunalités des deux départements. L’objectif était d’échanger sur le réaménagement des zones d’activités et des friches économiques pour répondre aux besoins des entreprises dans un contexte de sobriété foncière.

Des expériences menées dans l’Oise et l’Aisne

Les échanges ont d’abord porté sur les interventions de l’EPFLO en faveur de l’activité économique. L’établissement a présenté ses moyens d’action, notamment le portage foncier, le conseil et le proto-aménagement. La maîtrise publique du foncier à long terme a également été abordée.

Deux projets ont ensuite servi de supports aux discussions. À Beauvais, la requalification de la zone d’activités de Ther s’est appuyée sur la mobilisation des entreprises, les mobilités ainsi qu’une réflexion sur la stratégie foncière. À Bernoy-le-Château, dans le GrandSoissons, la transformation progressive d’une ancienne friche industrielle en Village de l’Économie sociale et durable s’inscrit dans une démarche intégrant le réemploi, l’énergie, le foncier, la maîtrise des coûts et la mobilisation des partenaires.

Des leviers pour agir sur le foncier économique

Des ateliers collaboratifs ont permis aux participants d’identifier plusieurs pistes de travail pour entreprendre la requalification du foncier économique. Parmi elles figurent la consolidation du tissu économique existant et l’organisation de la mixité au sein des zones d’activités.

Les techniciens ont également souligné l’importance de recenser les besoins, de repérer le foncier mutable afin de le maîtriser et de le préparer. La mobilisation des élus, la coopération entre les services et les échanges avec les porteurs de projets et les partenaires, notamment la Région, ont aussi été identifiés comme des leviers d’action.