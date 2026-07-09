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À Blosseville-sur-Mer, un projet touristique obtient un soutien de 25 000 euros

À Blosseville-sur-Mer, Mémé Suzanne, porté par l'entreprise L'Estacade, bénéficie d'une avance remboursable de 25 000 euros accordée par PME Développement et la CCI Rouen Métropole. Ce soutien accompagne la création d'un lieu de vie associant restauration, circuits courts, commerce local et animations. Le projet prévoit également la création de cinq emplois dès sa première année d'activité.

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Mémé Suzanne, projet porté par Albane Ledan, reçoit 25 000 euros © CCI Rouen Métropole.

Mémé Suzanne, projet porté par Albane Ledan, reçoit 25 000 euros © CCI Rouen Métropole.

Par J.M
La Gazette Normandie
Publié le 9 juillet 2026 - Mis à jour le 9 juillet 2026

À Blosseville-sur-Mer, Albane Ledan poursuit son parcours entrepreneurial avec Mémé Suzanne, un projet développé après le succès du restaurant-traiteur L'Abreuvoir à Veules-les-Roses, puis du point de restauration saisonnier L'Optimiste. 

Installé sur un ancien corps de ferme de 8 500 m² entièrement réhabilité, ce nouvel espace, ouvert depuis avril, réunit une guinguette avec cuisine au brasero, un fumoir, une rôtisserie privilégiant les circuits courts, un marché couvert accueillant chaque semaine des producteurs locaux, des commerces participatifs, une salle de réception et une ferme pédagogique. 

Pensé comme un lieu de convivialité ouvert toute l'année, il ambitionne de renforcer l'attractivité du littoral tout en créant de nouveaux débouchés pour les producteurs et artisans du territoire. 

Pour soutenir cet investissement, PME Développement et la Chambre de commerce et d'industrie Rouen Métropole ont accordé une avance remboursable de 25 000 euros sur 36 mois. L'aide doit accompagner la montée en puissance de l'activité et permettre la création de cinq emplois.