C'est lors d'une cérémonie organisée le 7 juillet dernier que ce changement de cap s'est concrétisé. Devant un parterre réunissant l'ensemble des acteurs et partenaires du territoire du Vermandois et du Saint-Quentinois, Catherine Gaveriaux, l'ancienne directrice, a officiellement passé la main à Delphine Wryk. Cet événement marque une nouvelle étape pour Itinéraire Emploi, structure associative incontournable sur les deux bassins d’emploi du Vermandois et du Saint-Quentinois présidée par Laurent Proy. A Bohain-en-Vermandois, le PLIE est hébergé par la Maison de l'emploi qui mutualise les moyens pour rapprocher demandeurs d'emploi et employeurs, en regroupant notamment le PLIE, la Mission locale, l'AVES (Association Vermandois Emploi Solidarité) et Devenir en Vermandois.

Un parcours ancré dans le territoire

Avant de se voir confier ces nouvelles responsabilités, Delphine Wryk a bâti une solide expérience au plus près du tissu économique. Son parcours débute par dix années en tant que responsable recrutement au sein d'agences d'intérim et d'insertion. Elle intègre par la suite l'association Emploi Vermandois, où elle exerce durant cinq ans la fonction de référente de parcours, puis celle de chargée de mission compétences et emploi sur une durée équivalente. Devenue coordinatrice et responsable de secteur, elle a rejoint Itinéraire Emploi le 1er janvier 2025. Une évolution qui lui confère l'expertise nécessaire pour diriger le PLIE du Vermandois depuis le 1er juillet dernier.

Objectifs de terrain et défis financiers

Dans ses nouvelles fonctions, la responsable devra relever de grands défis. Entourée de son équipe, sa mission est d'apporter des solutions concrètes aux entreprises et au territoire. La stratégie vise à lever les freins à l'emploi, ciblant particulièrement les seniors et les femmes, tout en luttant contre les problématiques de mobilité ou l'illectronisme. Cela implique une forte présence dans les communes et une collaboration avec France Travail, le département de l’Aisne. L'autre challenge sera d'ordre budgétaire. Le PLIE étant soutenu par le Fonds social européen (FSE) jusqu'en 2027, Delphine Wryk devra vite anticiper les futurs appels à projets pour pérenniser un service territorial. Entre les élections présidentielles, les gros enjeux européens et la situation économique en France, “mon objectif est d’apporter des solutions au territoire”, conclut la nouvelle responsable.