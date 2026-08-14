À Buding, «Matières en fête» fait vivre l’artisanat du 17 au 21 août

Du lundi 17 au vendredi 21 août, le Parc de la Canner accueillera la première édition de «Matières en fête», une manifestation pensée pour petits et grands. L’occasion aussi de découvrir ou redécouvrir le Moulin de Buding, récemment rénové, qui ambitionne de devenir un site touristique majeur dans le secteur.

Chaque après-midi, de 14 heures à 18 heures, le public pourra également s’initier à différents savoir-faire au travers d’ateliers manuels consacrés notamment au cuir, au verre, au bois, à la vannerie, à la poterie ou encore à la couture. La magie sera également au programme. Les ateliers sont accessibles à partir de 2 euros par enfant, les fonds récoltés étant reversés à l’association Une main pour un espoir.

Une sculpture monumentale créée sous les yeux du public

Pendant cinq jours, les visiteurs pourront suivre en direct la réalisation d’une œuvre monumentale. L’artiste Sylvain Divo et les artisans de La Forge de la Canner uniront leurs savoir-faire pour façonner une sculpture qui prendra forme progressivement au fil de la semaine. Une manière de mettre en lumière le geste et le temps nécessaire à la création.

Point d’orgue de la semaine, la nocturne du vendredi 21 août débutera à 18 heures. Au programme : marché du terroir et de l’artisanat, produits locaux, créations, déambulations de la Compagnie de l’Alérion et, en soirée, un spectacle de feu proposé par la compagnie Washasha.

Une guinguette gourmande sera présente sur place durant toute la durée de l’événement.

Les inscriptions et renseignements sont disponibles auprès de l’Arc Mosellan au 03 82 83 64 62 ou à animation@arcmosellan.fr. La programmation complète est à retrouver sur le site de l’Arc Mosellan.