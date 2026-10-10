En août dernier, les deux jeunes artisans ont repris une seconde boulangerie-pâtisserie à Chaulnes. Florian, 27 ans est boulanger de formation. Son frère Charly, 24 ans, a d’abord suivi une formation de cuisinier avant de passer un CAP de boulanger. Les deux frères ont commencé à travailler ensemble dans une boulangerie saint-quentinoise, avant de mûrir leur projet et de se lancer en 2022 avec la reprise de leur premier commerce à Ham. Une première expérience qui leur a rapidement permis de se faire connaître. La maison Bricourt a notamment décroché un prix pour sa galette des Rois et s’est hissée en finale de l’émission de M6 "La Meilleure Boulangerie de France"pour les Hauts-de-France. Une reconnaissance qui a conforté les deux frères dans leur envie de poursuivre et de développer leur activité.

Ce printemps, une nouvelle opportunité se présente à Chaulnes, à 24 kilomètres de Ham. Les Bricourt décident de relever le défi et de reprendre la boulangerie-pâtisserie, tout en conservant l’équipe en place avec trois vendeuses, deux pâtissiers et un boulanger. À Ham, sept personnes travaillent également au sein de l’entreprise.

Une histoire familiale

L’aventure prend aussi une dimension familiale avec l’arrivée de Célian, le petit frère âgé de 17 ans, actuellement apprenti en pâtisserie. Une manière, pour les trois frères, de partager un métier qui les passionne. «Le pain est fait sur chaque site. La pâtisserie est faite à Chaulnes et la partie traiteur est faite à Ham. Toutes les pâtisseries et viennoiseries sont faites maison», explique Charly. Attachés à la qualité de leurs produits, les deux artisans travaillent notamment avec un moulin qui privilégie une farine issue de blé français, sans conservateur. Une exigence qui participe à l’identité de leurs deux boulangeries.

Développer deux commerces demande toutefois une organisation importante. Charly consacre notamment beaucoup de temps à la communication sur les réseaux sociaux. Photographies, publications et présentation des produits permettent de faire connaître la maison Bricourt, mais représentent aussi un investissement quotidien particulièrement chronophage. Pour autant, les deux frères ne regrettent pas leur choix. Leur clientèle s’étoffe à un rythme encourageant et leur objectif est désormais de faire vivre et grandir leurs deux boulangeries tout en restant proches de leurs clients.

À Ham comme à Chaulnes, Charly et Florian ont fait le choix de l’entrepreneuriat de proximité. Un choix qui traduit aussi leur volonté de s’investir dans des communes rurales et d’y faire perdurer un commerce essentiel à la vie locale.