Le 15 septembre prochain, la Safer Grand Est ouvrira officiellement les portes des nouveaux locaux de son service foncier de Meurthe-et-Moselle, installés à Chavigny. Cette inauguration sera suivie de la cérémonie «Coup de pouce», un rendez-vous destiné à valoriser les agriculteurs qui se sont installés en 2024 et 2025 grâce à l'accompagnement de la Safer. Les participants pourront découvrir les nouveaux espaces lors d'une visite, avant la remise des distinctions de l'opération «Coup de pouce». La matinée s'achèvera autour d'un cocktail déjeunatoire. L'événement se tiendra dans les locaux de la Safer Grand Est, au sein de la ZAC Brabois Forestière à Chavigny.

Un acteur au service des territoires ruraux

Chargée de missions d'intérêt général, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) Grand Est agit pour favoriser le renouvellement des générations en agriculture, accompagner le développement de l'économie locale, préserver l'environnement et les ressources naturelles, tout en garantissant la transparence des marchés fonciers ruraux.