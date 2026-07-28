La gare de Dijon-Ville a accueilli, le 15 juillet, le lancement officiel des patrouilles de gendarmes réservistes dans les trains Mobigo. Portée par la Région Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec la Gendarmerie nationale et SNCF Voyageurs, cette expérimentation vise à renforcer la sécurité des voyageurs et des personnels sur le réseau ferroviaire régional.

Une présence renforcée dans les trains et les gares

La convention expérimentale, signée le 25 juin, prévoit le déploiement de 100 patrouilles de réservistes opérationnels entre le 1er juillet 2026 et le 30 juin 2027. Composées de trois militaires, elles interviendront dans les trains et les gares des huit départements de Bourgogne Franche-Comté. Ce dispositif vient compléter les équipes de contrôle et la sûreté ferroviaire déjà mobilisées à bord des quelque 600 trains Mobigo qui circulent chaque jour.

«La sécurité dans les transports n'est pas une option, c'est une condition. On ne peut pas demander aux habitants de nos territoires de privilégier le train s'ils ne se sentent pas en sécurité à bord. Cette convention, c'est une réponse concrète, opérationnelle, financée par la Région, parce que la sécurité de nos usagers et de nos agents SNCF n'attend pas», souligne Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne Franche -Comté.

Une expérimentation évaluée dans la durée

Les réservistes effectueront leurs missions, le plus souvent possible, en appui des équipes de contrôle de SNCF. Ils pourront rechercher les infractions à la loi pénale, procéder à des contrôles d'identité et de bagages dans le cadre prévu par la loi et intervenir en cas d'incident. Avant leur déploiement, ils suivent une formation assurée par SNCF Voyageurs afin de se familiariser avec les spécificités du réseau ferroviaire et les modalités d'intervention coordonnées avec les équipes de la sûreté ferroviaire. Un premier bilan sera réalisé après six mois, avant une évaluation complète au terme de cette expérimentation d'un an.



