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Inauguration

À Forbach Sud, la boulangerie Cacopardo poursuit son histoire familiale dans de nouveaux locaux

La boulangerie Cacopardo ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec l’inauguration de ses nouveaux locaux au Technopole de Forbach Sud. Cette entreprise familiale, dont les origines remontent à 1968, poursuit son développement tout en conservant le savoir-faire artisanal transmis au fil des générations.

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Par S.M
La Gazette Moselle
Publié le 30 octobre 2026 - Mis à jour le 30 octobre 2026

L’aventure a commencé avec l’arrivée en France d’une famille d’origine italienne. Près de six décennies plus tard, Loïc Cesarec, petit-fils de la famille, reprend le flambeau. Une transmission qui permet à l’entreprise de faire évoluer son activité tout en s’appuyant sur son histoire. La boulangerie Cacopardo a récemment inauguré ses nouveaux locaux au Technopole de Forbach Sud, en Moselle.

Un nouvel espace de près de 600 m²

La boulangerie dispose désormais d’un bâtiment neuf d’environ 600 m². Les locaux réunissent un espace de production, un point de vente et un espace de restauration. Ces installations offrent à l’entreprise un cadre adapté à la fabrication de ses produits, à leur vente et à l’accueil de sa clientèle. La boulangerie est également labellisée Qualité Mosl, une démarche qui s’inscrit dans la valorisation des savoir-faire et des entreprises du territoire mosellan.

Plus de 150 personnes réunies pour l’inauguration

L’inauguration a rassemblé plus de 150 personnes, parmi lesquelles plusieurs élus locaux, dont Jean-Claude Hehn, président du territoire. Cette rencontre a marqué une nouvelle étape pour la boulangerie Cacopardo, entre continuité familiale et évolution de ses installations. Avec ce nouveau bâtiment, l’entreprise poursuit son parcours à Forbach Sud et confirme son ancrage dans le tissu économique local. 