L’aventure a commencé avec l’arrivée en France d’une famille d’origine italienne. Près de six décennies plus tard, Loïc Cesarec, petit-fils de la famille, reprend le flambeau. Une transmission qui permet à l’entreprise de faire évoluer son activité tout en s’appuyant sur son histoire. La boulangerie Cacopardo a récemment inauguré ses nouveaux locaux au Technopole de Forbach Sud, en Moselle.

Un nouvel espace de près de 600 m²

La boulangerie dispose désormais d’un bâtiment neuf d’environ 600 m². Les locaux réunissent un espace de production, un point de vente et un espace de restauration. Ces installations offrent à l’entreprise un cadre adapté à la fabrication de ses produits, à leur vente et à l’accueil de sa clientèle. La boulangerie est également labellisée Qualité Mosl, une démarche qui s’inscrit dans la valorisation des savoir-faire et des entreprises du territoire mosellan.

Plus de 150 personnes réunies pour l’inauguration

L’inauguration a rassemblé plus de 150 personnes, parmi lesquelles plusieurs élus locaux, dont Jean-Claude Hehn, président du territoire. Cette rencontre a marqué une nouvelle étape pour la boulangerie Cacopardo, entre continuité familiale et évolution de ses installations. Avec ce nouveau bâtiment, l’entreprise poursuit son parcours à Forbach Sud et confirme son ancrage dans le tissu économique local.