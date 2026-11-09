Le territoire du Vimeu accueillera une nouvelle édition du Forum Femmes & Industrie, le 17 novembre 2026, à Friville-Escarbotin. Organisé par le Cercle de Théia dans le cadre de la Semaine de l’industrie, cet événement réunira plus de 50 partenaires industriels au Lycée du Vimeu. L’objectif est de faire connaître les débouchés professionnels du secteur et de faciliter les échanges entre entreprises et candidats.

Dès le matin, un Village de l’Industrie permettra aux collégiennes et lycéennes de découvrir les activités et les professions proposées localement. Plusieurs filières seront représentées, notamment la métallurgie, la mécanique, la plasturgie, le verre et l’emballage. Des professionnelles présenteront également leurs parcours et répondront aux questions du public. La manifestation s’adresse aussi aux étudiants, aux personnes en recherche d’emploi et à celles qui envisagent une reconversion.

Une journée tournée vers l’emploi

L’après-midi sera consacré aux échanges et au recrutement. À 13h30, une table ronde intitulée «Femmes de l’industrie, la force du Vimeu» réunira notamment Hélène Marchand, représentante de Verescence. Les discussions porteront sur les parcours féminins et leur place dans les métiers industriels.

Un job dating est ensuite programmé à 15h. Organisé avec France Travail et l’Apec, ce rendez-vous permettra aux entreprises ayant des postes à pourvoir de rencontrer directement des candidates. Des organismes spécialisés dans l’emploi, la formation et l’orientation seront également présents pour accompagner les visiteurs dans leurs démarches.

Le forum se déroulera de 9h à 17h. Les personnes à la recherche d'un emploi, d'un stage ou d'une alternance sont invitées à venir avec leur CV.