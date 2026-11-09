Les commémorations à l’école de l'Armistice du 11 novembre 1918 et des "morts pour la France" font polémique, certains syndicats craignant une forme d'embrigadement et une instrumentalisation à quelques mois de la présidentielle.

Cette cérémonie participe "à l'introduction d'une culture de guerre à l'école", affirment dans une motion les sections syndicales d'un collège francilien qui préfèrent ne pas être identifiées.

"Nous ne voulons pas préparer nos élèves à accepter la guerre comme un horizon inévitable, ni leur apprendre à considérer le sacrifice militaire comme une valeur en soi", poursuivent-ils dans ce document obtenu par l'AFP.

Une circulaire parue début juillet instaure depuis la rentrée une cérémonie annuelle "d'hommage à tous les +Morts pour la France+" pour les élèves du CM1 à la terminale, dans les quatre jours précédant ou suivant le 11 novembre.

Cette commémoration doit se dérouler dans l'enceinte des établissements et s'appuyer sur des textes, des chants ou des travaux préparés en cours, avant un temps de recueillement, selon le guide mis en ligne par le ministère.

"Oui, ça va être commémoré", a confirmé lundi le ministre de l’Éducation nationale Edouard Geffray, précisant que les chefs d'établissement travaillaient à l'organisation de cet événement. Il s'était déjà étonné de la polémique, la jugeant "regrettable".

"Le 11 novembre, nous célébrons la victoire et la paix (...) Transmettre cette mémoire à nos élèves, c’est leur faire comprendre le prix de la paix et le courage de ceux qui ont défendu notre liberté", a-t-il encore souligné.

Parmi les points sensibles pour les opposants à cette cérémonie : le fait que des militaires ou des élus peuvent y participer ainsi qu'un cérémonial incluant l’hymne national et recommandant le dépôt de gerbe, tout comme la lecture de l'"appel des morts".

Ligne rouge

Premier syndicat des collèges et lycées, le Snes-FSU y voit une tentative d'"embrigadement" des jeunes et un "dispositif promouvant la guerre".

La CGT Educ'ation rappelle que des jeunes participent déjà "librement" aux cérémonies (du 11 novembre) de leur commune. "Rendre le rituel obligatoire, c'est transformer le souvenir en exercice d'obéissance", affirme le syndicat.

"Dans les faits, des élus du centre à l’extrême droite cherchent déjà à s’inviter dans ces cérémonies à des fins d’affichage politique à quelques mois d’élections présidentielles", estime le syndicat Sud Éducation, craignant "un risque d'instrumentalisation".

Favorable à cette commémoration, Frédéric Meunier, chef d'établissement au collège Condorcet à Paris, s'est interrogé dès la rentrée, avec ses équipes, sur la forme à donner à cet hommage qui se tiendra mardi matin dans la cour d'honneur de son établissement.

"Il n'y a pas de clairon, pas de sonnerie aux morts", souligne auprès de l'AFP cet ancien professeur d'histoire-géo, qui a tracé une ligne rouge : pas de "militaires au garde-à-vous" dans l'établissement.

Le cérémonie d'une trentaine de minutes se fera seulement en présence des délégués de classe (une cinquantaine d'élèves), du maire d'arrondissement et de parents d'élèves.

L'Association des professeurs d'histoire et de géographie (APHG) s'inquiétait dès la rentrée du calendrier de cette mesure. "Dans un temps saturé de minutes de silence et d’hommages, une mise en œuvre plus progressive et plus concertée aurait été préférable", soulignait-elle dans un communiqué.

Elle recommandait de se montrer vigilant au "climat scolaire" et de refuser "toute présence de représentants politiques, à quelques mois d’une élection présidentielle déjà facteur de tensions".

"Tout élu qui photographierait une cérémonie scolaire sans autorisation contreviendrait par ailleurs au droit à l’image des mineurs", insistait l'association.

Les signataires de la motion pointent eux dans leur texte un autre danger : l'instrumentalisation politique des perturbations qui pourraient survenir lors de ces cérémonies dans des quartiers populaires.