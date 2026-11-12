A la COP31 sur le climat, le Venezuela fait la promo de son pétrole

À rebours des appels à tourner la page des énergies fossiles qui rythment la grande réunion annuelle sur le climat COP31, la présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodríguez est venue à Antalya avec une mission : attirer des investissements pour relancer l'industrie pétrolière de son pays.

Devant les autres chefs d'Etat, Delcy Rodriguez a défendu le "droit souverain" de son pays à développer son industrie pétrolière "en tant que moteur majeur du développement national".

En place depuis la capture de Nicolas Maduro lors d'une opération de l'armée américaine en janvier 2026 à Caracas, elle est accompagnée à Antalya de la ministre des Hydrocarbures, Paula Henao.

La veille, la cheffe d'Etat a tenu une réunion bilatérale avec son homologue brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, au cours de laquelle ils ont évoqué l'augmentation des investissements brésiliens dans le secteur pétrolier vénézuélien, mis à mal par des décennies de sous-financement.

Pas de contradiction inévitable

Paula Henao a rencontré son homologue turc Alparslan Bayraktar, dont le pays cherche à développer ses activités pétrolières et gazières loin de ses frontières.

"Nous avons examiné en détail les projets communs qui pourraient être développés dans le secteur des hydrocarbures, en particulier le pétrole et le gaz naturel", a ensuite posté le ministre turc sur X.

La conférence des Nations unies pour le climat fait pourtant régulièrement l'objet d'appels pressants de dirigeants, ONG, ou scientifiques à sortir au plus vite des énergies fossiles, principale cause du changement climatique.

"Comme les dinosaures, les énergies fossiles doivent disparaître", a encore exhorté mercredi le secrétaire général de l'ONU António Guterres.

Mais certains Etats sont moins allants, soit parce qu'ils en dépendent pour leur développement, soit parce qu'ils sont producteurs, à l'image de Caracas.

"Il n'y a pas de contradiction inévitable entre le développement énergétique et la protection de l'environnement", a aussi affirmé jeudi Delcy Rodríguez devant ses homologues internationaux.

Feuille de route

Son voisin brésilien est l'un des moteurs de la sortie des énergies fossiles, en défendant à la COP31 une feuille de route donnant à chaque pays, en fonction de sa situation, des outils pour entamer sa transition vers l'abandon des combustibles fossiles.

Ce qui n'empêche pas Lula de se féliciter lorsque son pays découvre de nouveaux gisements. Un double discours que les associations d'écologistes critiquent.

"Il n'y a pas de contradiction, car le Brésil poursuit un programme accéléré de transition énergétique, et c'est le pays qui investit le plus dans les biocarburants", s'est défendu le ministre brésilien de l'Environnement Joao Paulo Capobianco au cours d'une conférence de presse à Antalya.

"Le pétrole reste une ressource stratégique d'un point de vue international", a-t-il défendu.

Selon Henrique Tahan Novaes, professeur à la faculté de philosophie et des sciences de l'Université d'Etat de São Paulo (UNESP), Brasilia pense que les pays périphériques "ont besoin" de l'or noir pour générer des revenus et financer la transition énergétique, davantage que les pays riches.

Caracas s'est de son côté fixé comme priorité la relance de sa production pétrolière, affaiblie par une longue crise et les sanctions passées des États-Unis. Un protocole d'accord a ainsi été signé lundi avec ExxonMobil en vue de projets potentiels d'exploration et de production.

Les Etats-Unis et le Venezuela avaient aussi annoncé en août que Washington allait prendre le contrôle de gisements dont le potentiel de production est estimé à 65 milliards de barils, un accord dont la transparence a été mise en cause par l'opposition vénézuélienne.