Cette année, le festival a choisi le thème «Des mondes cathédrales». La programmation fait la part belle aux grandes œuvres du répertoire, avec des compositeurs comme Bach, Beethoven, ou encore Chostakovitch. La première soirée, jeudi 10 septembre, réunira notamment l’Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de Jaap van Zweden, et le violoniste Renaud Capuçon.

Des rendez-vous entre musique, littérature et spectacle

Le festival ne se limite pas aux concerts. Certains rendez-vous associeront musique, théâtre, littérature et mise en scène. Le 24 septembre, la compagnie La Tempête proposera notamment «Nocturne II», un spectacle mêlant musique, lumière et création scénique. La littérature sera également présente avec la comédienne Marianne Denicourt, la violoncelliste Dom La Nena et le pianiste Gabriel Durliat, le 27 septembre. Le 3 octobre, le comédien Mathieu Amalric partagera la scène avec le pianiste Jean-François Heisser autour de Beethoven et de textes de Michel Butor.

Les derniers rendez-vous auront lieu début octobre, avec notamment Le Concert de la Loge dirigé par Julien Chauvin, avant la clôture du festival le 7 octobre par le Grand Ensemble de cuivres et percussions de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Pendant près d’un mois, le festival fera ainsi dialoguer musique, patrimoine et littérature dans plusieurs lieux de la cité médiévale.



