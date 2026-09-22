La restauration de l’ancienne cathédrale du Vieux Saint-Vincent entre dans une nouvelle phase. Retenu comme site emblématique régional par la Mission Patrimoine, le monument mâconnais bénéficie d’un soutien de 500 000 euros issu de l’offre de jeux dédiée à la sauvegarde du patrimoine en péril. La Ville compte également sur la mobilisation de particuliers pour compléter les financements nécessaires au projet.



Les premières interventions porteront notamment sur le porche et les parties hautes des deux tours. La couverture du porche doit être restaurée et consolidée. Les élévations intérieures et extérieures, les toitures, les décors et les sculptures des tours sont également concernés. Le projet prévoit aussi la reconstruction de la passerelle qui reliait les deux tours au XVIIIe siècle.

Un appel aux dons

Cette passerelle doit offrir un nouveau point de vue sur Mâcon et s’inscrit dans un projet plus large de valorisation du monument. Cette première phase doit préparer la création d’un parcours de visite consacré à l’ancienne cathédrale, emblématique du patrimoine de la cité lamartinienne.



Pour mener à bien ce chantier, la Ville a sollicité le soutien de l’État, des collectivités et de l’Union européenne. La Société d’Études Mâconnaises, avec la Ville de Mâcon, appelle aussi les habitants et le grand public à participer au financement. Les dons peuvent être effectués via la Fondation du Patrimoine, qui accompagne la souscription dédiée au Vieux Saint-Vincent.