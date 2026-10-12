Au total, 354 panneaux photovoltaïques seront installés sur la résidence de 126 logements sociaux. L’installation affichera une puissance de 161 kWc. Son principe est de privilégier la consommation locale de l’électricité produite par les panneaux, plutôt que de l’injecter entièrement sur le réseau. Selon les estimations communiquées dans le cadre du projet, les 126 foyers concernés pourraient économiser entre 75 et 220 euros par an. L’électricité solaire produite dans le cadre de la communauté leur sera mise gratuitement à disposition. Le dispositif ne s’arrête pas à la résidence. Lorsque la production dépassera les besoins des logements et des parties communes, les surplus pourront être utilisés par d’autres bâtiments.

SOL SOLIDAIRE accompagne le projet

Le projet bénéficie du soutien de SOL SOLIDAIRE, une association créée en 2020 qui accompagne le développement de projets solaires destinés notamment aux ménages modestes. Selon l’association, près de 3 700 foyers bénéficient actuellement de ses actions, avec une baisse moyenne annoncée de 20% sur leurs factures d’électricité.

«Ce premier projet porté par Batigère Habitat illustre très concrètement ce que nous souhaitons développer avec SOL SOLIDAIRE : faire de l’énergie solaire un levier à la fois environnemental et social. Ici, 126 foyers vont pouvoir bénéficier directement d’une électricité produite sur leur résidence et réduire leurs factures d’énergie. C’est précisément cette articulation entre transition énergétique, pouvoir d’achat et solidarité que nous voulons encourager », déclarent les cofondateurs de SOL SOLIDAIRE», parmi lesquels Sylvain Waserman, président de l’ADEME, Sylvie Perrin, associée chez De Gaulle Fleurance, et Laetitia Brottier, vice-présidente d’Enerplan.