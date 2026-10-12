Le principe repose sur des bouchées proposées au tarif de 7 euros, avec un prix réduit de 5 euros pour les étudiants. Les visiteurs pourront ainsi goûter différentes créations, échanger avec les chefs et découvrir de nouvelles adresses. Parmi les participants figurent notamment Yozora, la Brasserie Umé, le restaurant Délices Veggies, L’Hédoniste, Ogre, Le Comptoir Brut, La Réserve, Charlie’s Corner et Baan Kok Thai, ainsi que des établissements implantés à Petite-Hettange, Vigy, Yutz ou Jarny.

Un Bar Urbain proposera également des boissons locales, notamment des vins d’appellation d’origine contrôlée de Moselle et des bières régionales. Nouveauté de cette édition, les Afterworks Urbains se dérouleront de 17 heures à 22 heures et seront réservés aux adhérents et partenaires de l’UMIH Moselle, aux entreprises et aux associations. Deux formules de dégustation, à 28 et 36 euros, seront disponibles.

Les soirées seront animées par le DJ Doriand, avec une ambiance musicale dédiée aux années 1980 le 14 octobre et aux années 2000 le 15 octobre. Une tombola permettra de gagner plusieurs repas dans des restaurants réputés. L’événement mettra enfin à l’honneur les jeunes en formation afin de favoriser la transmission des savoir-faire et les échanges entre futurs professionnels, chefs et public.