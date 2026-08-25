Choisir son compagnon, lui donner vie et repartir avec une création totalement personnalisée : c’est le principe de cette nouvelle adresse messine baptisée «T comme Teddy», qui ouvrira le 19 septembre prochain. L’expérience va au-delà du simple achat, avec notamment la possibilité de parfumer son compagnon, de choisir sa tenue parmi une cinquantaine de propositions et de réaliser une séance photo sur place. Expérience client et personnalisation : deux tendances qui gagnent du terrain dans le commerce.

Cette boutique éphémère s’inscrit dans un concept commercial encore peu développé en France, mais qui n’est pas nouveau à l’étranger…

Un phénomène très tendance aux USA

Aux États-Unis, l’enseigne Build-A-Bear Workshop a popularisé depuis la fin des années 1990 le principe des peluches à fabriquer soi-même. Le client choisit son animal, le remplit, lui ajoute des accessoires et peut même lui donner un prénom (certificat de naissance à l’appui !).

Le concept s’est également développé à Londres, notamment chez Hamleys, l’un des plus grands magasins de jouets du monde, et dans plusieurs grandes villes européennes, comme à Paris aux Galeries Lafayette Haussmann.

À Metz, «T comme Teddy» reprend donc les grandes lignes du concept emblématique, en y ajoutant une dimension immersive. L’arrivée de cette adresse, pour l’instant annoncée comme éphémère, participe au renouvellement de l’offre commerciale du centre-ville messin, où les enseignes cherchent de plus en plus à proposer autre chose qu’un simple acte d’achat.