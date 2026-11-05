Initié par le service territorial d’insertion de Longwy, cet événement rassemblera une quarantaine de partenaires locaux pour offrir des solutions concrètes d'insertion professionnelle et sociale aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) du bassin économique régional.

Une synergie territoriale pour stimuler l'emploi local

Ce rendez-vous s'inscrit directement dans la politique active d'insertion du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Le mardi 17 novembre après-midi, la commune de Mexy deviendra le point de convergence entre les bénéficiaires du RSA et les forces vives de l'économie locale.

L'objectif phare de cette rencontre est de briser l'isolement des publics éloignés du marché du travail en fluidifiant les échanges avec les recruteurs, les organismes de formation et les structures d'accompagnement. En créant ce pont direct, la collectivité entend accélérer le retour à l'activité et dynamiser le tissu économique de l'arrondissement de Longwy.

Quarante experts mobilisés autour des freins à la reprise d'activité

Pour répondre aux défis de l'emploi, une quarantaine de stands seront structurés autour de thématiques transversales : formation, mobilité, aides financières ou encore garde d'enfants. Des acteurs institutionnels et associatifs de premier plan, tels que la CAF, l'École de la 2ème Chance, la Banque Alimentaire, Cap Emploi ou le CIDFF, piloteront ces espaces de conseil.

En parallèle des opportunités de reconversion, le forum innove en intégrant des ateliers dédiés à la santé mentale et à la confiance en soi, reconnaissant ces facteurs comme des leviers indispensables à une insertion professionnelle durable et réussie.

Une opportunité concrète pour l'économie solidaire du bassin de Longwy

En mobilisant un large réseau de structures de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE), ce forum s'affirme comme un levier stratégique pour le développement des compétences locales. Pour les participants, cette demi-journée représente une occasion de formaliser un projet professionnel et d'activer des dispositifs de soutien sur mesure, indispensables à la relance de la croissance sociale régionale.