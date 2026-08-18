À l’instar de nombreux sites habituellement fermés au public, la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle se mettra à l’heure du patrimoine les 19 et 20 septembre 2026. Son siège historique, situé au 53 rue Stanislas à Nancy, figure au programme officiel des 43es Journées européennes du patrimoine. La visite sera libre et gratuite, sans réservation.

Lors de l’édition 2025, plus de 1 700 visiteurs avaient franchi les portes de la CCI en deux jours. Un chiffre qui témoigne de l’intérêt suscité par cet édifice souvent méconnu des Nancéiens.

Des vitraux signés Jacques Gruber

Érigé entre 1905 et 1909, le bâtiment constitue un remarquable témoignage de l’architecture nancéienne du début du XXe siècle. Sa façade mêle une élévation classique à l’italienne et des éléments Art nouveau, avec notamment une riche ornementation végétale. À l’intérieur, les visiteurs pourront notamment découvrir la salle des Séances, la salle Gruber, ainsi que les salles Jean Lamour et Lyautey.

Le point d’orgue reste les vitraux réalisés par Jacques Gruber, figure majeure de l’École de Nancy. Ces œuvres illustrent plusieurs activités et paysages emblématiques de la Lorraine, de la verrerie à la chimie en passant par la sidérurgie, le village lorrain ou encore le paysage vosgien. Restaurées lors de la rénovation du siège en 2013, ces pièces constituent aujourd’hui l’un des principaux attraits patrimoniaux du lieu.

Pour cette édition 2026, la CCI annonce également la présence d’artisans du patrimoine en partenariat avec l’ARAAP Grand Est, ainsi que la mise à disposition de guides pour accompagner les visiteurs.

À l’échelle nationale, les Journées européennes du patrimoine restent un rendez-vous majeur : l’édition 2025 avait rassemblé 18 500 lieux et 29 000 événements, pour 7,4 millions de visites. Les 19 et 20 septembre 2026, le thème «Patrimoine en danger» invitera cette fois à s’interroger sur la préservation des sites menacés et la transmission de ce patrimoine aux générations futures.