À Nesle, le japonais Ajinomoto fait des projets innovants et engagés

Située à Nesle, l'entreprise a démarré en 1873 grâce à Jules Savary, ingénieur. Il avait inventé un procédé pour faire de l’alcool, destiné aux véhicules à moteur, en récupérant les déchets des sucreries, dont la mélasse de betteraves. Cela deviendra dans le futur de la biotechnologie utilisant des micro-organismes pour fabriquer des antibiotiques, de la choucroute, de la levure de bière. En 1963, comme le raconte François Pécho, directeur du site et cadre dans l’entreprise depuis 19 ans : «Il y a la création d’Orsan, pour Organique produit dans le Santerre, qui se lance dans la fabrication d’un additif alimentaire destiné à l’agroalimentaire. En 1994, Orsan est racheté par un amidonnier belge, Amylum, qui veut créer la plus grande amidonnerie d’Europe».

L'inventeur du glutamax

En 2003, l’activité d’Orsan est rachetée par Ajinomoto Foods Europe. Le Japonais, mondialement connu, est l’inventeur du glutamax qui est un exhausteur de goût. Il est très présent dans les bouillons, et permet entre autres de réduire la teneur en sel des recettes sans modifier le goût. Présent dans toutes les cuisines en Asie, il est utilisé par les professionnels de l’agroalimentaire dans le monde entier. Le but de ce rachat est d’avoir une activité de revente d’ingrédients en Europe et un développement de ses produits dans la grande consommation. François Pécho précise : «En 2011, Ajinomoto crée la branche grande consommation. Elle rachète deux usines en France, dans l’Eure et le Tarn, qui emploient 200 salariés dans chacune et réalisent un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros. Nous avons 350 clients, dont les grands noms de l’agroalimentaire, dans 69 pays sauf en Australie. Les deux plateformes les plus importantes sont en Allemagne et en Angleterre».

Un recrutement de 25 emplois

Ajinomoto a des projets pour 2027 et prévoit des embauches. Deux projets innovants démarreront ainsi à l’été 2027 : la production de molécules par fermentation de protéines de soie destinées au textile, cosmétiques et aéronautique et ce, en collaboration avec une société allemande. Le deuxième est la production d’une colle sans produit toxique. Le site de Nesle veut recruter 25 emplois qualifiés dans la production, le suivi technique et l’informatique. Dix à 15 alternants sont présents chaque année et un tiers est embauché. L’entreprise a par ailleurs un fort engagement dans l’environnement. Elle est alimentée à 75% par énergie décarbonée avec la société de bois Kogeban, 60% de l’eau recyclée. Tout est pensé pour réduire efficacement son impact environnemental au travers d’une économie circulaire locale.