En 2025, le festival Géos du noir, dédié au roman noir, avait attiré plus de 5 000 visiteurs en mai 2025. L'événement revient pour une deuxième édition du 5 au 7 février 2027. La Métropole Rouen Normandie, organisatrice, entend conforter la place de Rouen comme carrefour littéraire européen, en s'appuyant sur son histoire fluviale et portuaire.

Cette édition s'inscrit dans « Millenium 2027, année européenne des Normands » et accueillera des auteurs venus de France, d'Italie, d'Irlande, d'Écosse, de Suisse et de Belgique. Parrain du festival, Michel Bussi donnera une carte blanche à l'auteur Niko Tackian, mis à l'honneur pour son œuvre littéraire et ses adaptations.

Tables rondes, conférences...

La programmation se tiendra principalement à la Halle aux Toiles les 6 et 7 février, mais aussi avec des rencontres organisées dans les bibliothèques et médiathèques de la métropole dès le vendredi 5 février. Des rendez-vous seront également proposés avec la Réunion des musées métropolitains et le cinéma Omnia République.

Au programme : tables rondes, conférences et cafés littéraires consacrés notamment aux mafias, aux convoitises autour du Groenland, à la cause animale et aux violences faites aux enfants et aux femmes. Le festival croisera les regards des écrivains avec ceux de spécialistes de l'économie, de la géographie, de l'environnement, de la politique ou encore de la justice.



Le programme et les auteurs présents sont à retrouver sur le site du festival.