Créée en 1895 et historiquement implantée à Rouen, Nexira vient d'intégrer le cercle des 49 entreprises françaises labellisées «Best Managed Companies 2026» par Deloitte France. Ce programme, présent dans plus de 46 pays, récompense les sociétés privées qui se distinguent par la qualité de leur gouvernance, leur stratégie de développement, leur capacité d'innovation, leur culture d'entreprise ainsi que leurs performances financières. Pour le groupe normand, cette distinction intervient dans un contexte de forte croissance internationale.

221 millions d'euros de chiffre d'affaires

Leader mondial des ingrédients naturels destinés aux secteurs de l'agroalimentaire, de la nutrition, de la santé et de la cosmétique, Nexira réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 221 millions d'euros, dont 91% à l'international. L'entreprise emploie plus de 300 collaborateurs, répartis entre six sites de production et huit filiales présentes sur cinq continents, tout en conservant son siège historique à Rouen.

Son expertise dans les extraits botaniques et la fibre d'acacia, dont elle détient plus de 40% du marché mondial, constitue l'un des piliers de son développement. Cette reconnaissance accompagne la mise en œuvre du plan Ambitions 2030, feuille de route stratégique destinée à soutenir la croissance du groupe tout en préservant son indépendance familiale.

Au-delà de la distinction attribuée à Nexira, le programme «Best Managed Companies» illustre le rôle stratégique des entreprises de taille intermédiaire dans l'économie française. Ces sociétés constituent un moteur de l'investissement productif, de l'innovation et des exportations, tout en assurant un fort ancrage territorial. Leur capacité à conjuguer gouvernance durable, solidité financière et vision de long terme en fait des acteurs essentiels de la compétitivité industrielle nationale.