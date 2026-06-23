Efficacité. Pragmatisme. Proximité. Trois mots pour imprimer l’état d’esprit des artisans de la mise en place de la nouvelle gouvernance au sein de la plateforme Proch’Emploi Saint-Quentin. Lors du lancement officiel de cette nouvelle étape du dispositif régional, le 19 juin dernier, élus, partenaires de la formation et de l’emploi, entrepreneurs ont été invités à prendre connaissance des enjeux : «Cette nouvelle organisation vise à mobiliser les expertises locales afin de mieux identifier les besoins des employeurs, d’anticiper les difficultés de recrutement et de développer des solutions aux réalités économiques».

Plus de lisibilité

Pour Frédérique Macarez, présidente de l’Agglomération du Saint-Quentinois et élue régionale, cette évolution contribue à simplifier les démarches des recruteurs : «une porte d’entrée unique, c’est fait». Le président d’Itinéraire Emploi, Laurent Proy, a insisté sur la nécessité de proposer des «réponses adaptées aux besoins des réalités économiques locales» et rappelé la démarche mise en place par son prédécesseur Jean-Michel Bertonnet : «Itinéraire emploi est un éco-système assembleur de solutions». Philippe Beauchamps, vice-président de la Région Hauts-de-France a réaffirme le maître-mot de la région dans le domaine de l'emploi et de la formation : «l’action».

Évolution économique

Les enjeux en matière de recrutement ont évolué depuis la création du dispositif avec un glissement progressif de la demande, la mission des équipes au quotidien est aujourd’hui clairement définie : «trouver la main d’œuvre que cherchent les entrepreneurs», ont exposé les intervenants successifs, engagés dans la démarche. Aux côtés de Frédérique Macarez, conseillère régionale, siégeront donc désormais Jean-Michel Bertonnet, représentant des entrepreneurs et Jean-Luc Bricout, coprésident territoire.