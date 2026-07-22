C'est un projet d'envergure porté par Idex qui illustre l'accélération de la production d'énergie renouvelable sur les bâtiments industriels et confirme le rôle grandissant des plateformes logistiques dans la décarbonation des territoires. Les chiffres témoignent de l'ampleur du chantier. Les 61 000 m² de toiture sont désormais recouverts de 26 000 panneaux photovoltaïques, représentant une puissance installée de 12,1 MW. À eux seuls, ils produiront l'équivalent de la consommation annuelle de 3 500 foyers. Près de 50% de la surface du bâtiment est aujourd'hui équipée au lieu des 30% exigés par la loi Climat et Résilience.

Ombrières photovoltaïques

À cette installation s'ajoutent 7 696 m² d'ombrières photovoltaïques couvrant la moitié des 405 places de stationnement. Dotées d'une puissance supplémentaire de 1,8 MW, elles protègent les véhicules tout en produisant de l'électricité verte. Une dizaine de bornes de recharge pour véhicules électriques complètent ce dispositif.

Les travaux, réalisés entre août 2025 et juin 2026, ont nécessité une logistique hors normes. Les panneaux ont été acheminés par grues depuis les quais avant d'être installés sur la toiture à l'aide d'hélicoptères, une solution technique indispensable au regard des dimensions du site.

L'électricité produite alimente directement une partie des besoins du site logistique, devenu quasiment autosuffisant en énergie électrique, tandis que le surplus est injecté sur le réseau pour alimenter les foyers environnants. ESR met sa toiture à disposition dans le cadre d'un bail de longue durée et perçoit un loyer en contrepartie.

«Ce loyer va permettre de couvrir les dépenses de maintenance et d’entretien de la toiture»

«On ne loue pas sa toiture à n'importe qui pour trente ans. Ce loyer va permettre de couvrir les dépenses de maintenance et d’entretien de la toiture», a souligné Fabien Meyer, le responsable Management Continental Europe chez ESR Europe. Pour lui, cette réalisation répond à trois enjeux majeurs, «réglementaire, sociétal et énergétique», tout en garantissant la pérennité du patrimoine immobilier grâce à un partenariat de long terme. De son côté, Thomas le Beux, directeur général d'IDEX Énergie, a rappelé que le groupe avait mobilisé 15 millions d'euros pour concrétiser cette centrale solaire XXL.

Au-delà de ses performances énergétiques, cette réalisation illustre une évolution profonde du secteur immobilier logistique. Les entrepôts ne sont plus uniquement des espaces de stockage. Ils deviennent également des unités de production d'énergie renouvelable. Une orientation confortée par la réglementation, qui impose désormais aux nouveaux bâtiments ou aux bâtiments rénovés d'intégrer des dispositifs de production d'énergies renouvelables ou de végétalisation sur une part importante de leurs toitures.

Sur la ZAC des Bornes du Temps, cette ambition prend une dimension exceptionnelle. Le site devient une vitrine nationale de l'innovation énergétique et démontre que logistique, performance économique et transition écologique peuvent désormais avancer de concert.