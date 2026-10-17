À Santenay, la station thermale Valvital ouvre ses portes au public

La première édition des journées nationales Immersions Thermales se tiendra du 24 au 25 octobre 2026. Dans le cadre de cet évènement, Valvital mobilise ses douze établissements thermaux, dont celui de Santenay. Une occasion de découvrir les installations du groupe, les soins pratiqués et le fonctionnement de la médecine thermale.

Découvrir les soins thermaux

Organisée à l’initiative du Conseil national des établissements thermaux (CNETh), cette opération nationale doit permettre au grand public de découvrir les établissements thermaux, ainsi que le parcours d’un curiste et les pratiques de la médecine thermale. Les visiteurs pourront parcourir les installations, échanger avec les équipes et découvrir, voire expérimenter, certains soins proposés par les établissements participants.

Lors de ce week-end, plusieurs pratiques pourront être présentées : bains, douches sous affusion, manudouches, pédidouches, piscines d’hydromassage ou encore douches pénétrantes. Ces activités permettront au public de mieux connaître les soins réalisés dans le cadre d’une cure thermale. Par ailleurs, les visites sont prévues uniquement les après-midi.

La participation sera gratuite, dans la limite des places disponibles. Une inscription préalable est nécessaire sur le site immersions-thermales.fr.



