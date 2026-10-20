Accompagné de Samuel Hazard, maire de Verdun, l’ambassadeur a découvert l’exposition «Des mondes dans la bataille : Verdun 1916», consacrée aux femmes et aux hommes venus de différents pays pour participer à la Première Guerre mondiale. Le parcours rappelle notamment l’engagement de soldats et de travailleurs originaires d’Indochine dans l’effort de guerre français. La délégation s’est ensuite rendue à l’Ossuaire de Douaumont, autre site majeur de la mémoire du conflit.

Organisée en présence de Nicolas Barret, directeur du Mémorial de Verdun, et d’Olivier Gérard, directeur de l’Ossuaire de Douaumont, cette visite souligne la dimension internationale de l’histoire de Verdun. Pour la Meuse, ces lieux constituent également des équipements culturels et touristiques structurants, dont le fonctionnement repose sur des activités de conservation, de médiation et d’accueil des visiteurs.

À Verdun, la mémoire rayonne internationalement

À l’échelle nationale, les sites historiques contribuent à l’économie touristique en attirant des visiteurs français et étrangers, dont les dépenses bénéficient à l’hébergement, à la restauration, aux transports et aux commerces de proximité. Leur activité soutient également des emplois dans l’accueil, la médiation culturelle, la conservation et l’entretien des monuments. Les visites diplomatiques, en mettant en lumière une histoire partagée entre plusieurs pays, peuvent renforcer la visibilité internationale de ces destinations. Pour les territoires, l’enjeu est de convertir cet intérêt en fréquentation durable grâce à une offre culturelle accessible et à des coopérations avec les professionnels du tourisme. Dans la Meuse, la mise en valeur de l’histoire internationale de la bataille de Verdun constitue ainsi une ressource territoriale susceptible de soutenir l’activité touristique et les services associés.