La journée aura lieu le 26 octobre et débutera à 9 h 15 par un accueil autour d’un café, avant une première session consacrée à Instagram, de 9 h 30 à 12 h. Les participants découvriront comment optimiser leur profil, choisir les bons paramètres et publier du contenu pour présenter leurs produits ou leurs services. L’atelier abordera également les moyens de développer une communauté et de gagner en visibilité auprès de nouveaux clients.

TikTok pour faire connaître son activité

Après une pause déjeuner libre, la formation reprendra à 13 h 30 avec une session dédiée à TikTok, jusqu’à 17 h. Au programme : création d’un compte, découverte des différents formats de publication et conseils pour utiliser la plateforme afin de promouvoir son activité. L’objectif est de permettre aux professionnels de mieux comprendre les possibilités offertes par ce réseau social et de l’intégrer à leur communication. Signalons que cette rencontre sera animée par Yann Moreira et Antony Fortier, intervenants de la CCI Aisne.

Cette journée permettra aux professionnels de découvrir des outils concrets pour renforcer leur présence sur les réseaux sociaux et développer leur clientèle.