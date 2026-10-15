À Woippy, la nouvelle piscine métropolitaine ouvrira fin novembre

L’apprentissage de la natation occupe une place importante dans le projet. La piscine disposera d’un bassin de 25 mètres équipé de six couloirs de nage ainsi que d’un bassin dédié à l’apprentissage, où les débutants pourront s’initier à la natation dans une profondeur adaptée. Huit à dix classes pourront être accueillies chaque jour. Des créneaux seront également réservés aux associations. Les vestiaires ont été aménagés pour recevoir les élèves et leurs accompagnateurs dans de bonnes conditions.

Les familles pourront aussi profiter d’une pataugeoire ludique et de bancs à bulles. Aux beaux jours, un jardin extérieur avec solarium et jeux d’eau viendra compléter les installations. La piscine ne sera pas uniquement consacrée à la nage. Un espace bien-être permettra aux visiteurs de faire une pause, avec un jacuzzi, deux saunas, des douches sensorielles et une tisanerie dotée de bancs chauffants.

Un bâtiment conçu pour limiter sa consommation d’énergie

Le nouvel équipement intègre plusieurs aménagements destinés à réduire son impact environnemental. Des panneaux photovoltaïques installés sur le toit produiront une partie de l’électricité nécessaire au fonctionnement du site. La chaleur récupérée dans les douches servira également à réchauffer les bassins. Selon l’Euro-Métropole de Metz, la production et la récupération d’énergie permettront de couvrir 41% des besoins de la piscine.

Près de 20% des matériaux utilisés pour la construction sont biosourcés, notamment avec de la laine de bois et une charpente en bois lamellé-collé. Implantée sur le site des anciennes Halles Sollac, la piscine est accessible par la ligne A du Mettis. Elle constitue la première étape d’un projet plus large de transformation du quartier.