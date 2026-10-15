Abbeville : France Travail recrute autrement avec le handball

«C’est génial. Les demandeurs d’emploi ne savent pas qui on est. Il n’y a aucun stress. Ils sont tranquilles. La pratique sportive, ça fédère. On remarque ceux qui ont un esprit d’équipe. Cela est indispensable dans notre activité. Nous avons 15 salariés et nous sommes toujours en recherche», assure Sophie Levé, responsable de la boulangerie-pâtisserie La mie câline, bien connue en centre ville d’Abbeville.



Tous initiés au handball avant le job dating

Comme les représentants de sept autres entreprises : Pasquier à Vron, Quick à Abbeville, Amicio à Abbeville, O2 à Abbeville, groupement d’employeurs agricoles et services de remplacement dans la Somme, Le Pizzaiolo à Abbeville et THG à Béthencourt-sur-Mer. Elle était invitée à participer à l’opération «Du stade vers l’emploi» organisée par l’agence France Travail d’Abbeville. Elle leur a permis d’aller à la rencontre de 50 demandeurs d’emploi, en majorité de longue durée de manière originale, Elle s’est déroulée en effet sur un terrain de handball au centre omnisports André-Leduc à Abbeville.

Le staff était composé du salarié de l’EAL (Entente Amicale Laïque) d’Abbeville, de bénévoles de l’EAL, d’élèves de la section sportive du lycée Boucher-de-Perthes à Abbeville, de salariés de France Travail… tous ont pu s’initier au handball dans un anonymat le plus complet. Au terme de l’initiation, l’anonymat des recruteurs a été levé pour passer à un job dating.

Un très bon taux de retour à l’emploi

«On estime que dans les six mois qui suivent l’opération entre 40 et 60% des demandeurs auront bénéficié d’un retour à l’emploi, informe Fabien Kapela, directeur de l’agence France Travail d’Abbeville. L’inclusion par le sport a fait ses preuves car elle révèle savoir être, esprit d’initiative, affirmation de soi, entraide et solidarité, sens de l’initiative, compréhension des consignes… Des profils ont retenus l’attention de certains employeurs».

C’est lors d’un rendez-vous avec son conseiller France Travail, que Léo, en alternance à l’EAL Abbeville (NDLR : le club compte trois apprentis, un salarié et 430 licenciés) que l’idée de cette collaboration est née. «Le conseiller cherchait un nouveau sport pour l’opération, explique le jeune homme. J’en ai parlé à mes supérieurs». «Notre club est très en engagé dans l’inclusion professionnelle par le sport, explique Olivier Clay, président de l’EAL Abbeville. Cette opération a pu aussi se concrétiser en relation étroite avec la municipalité».