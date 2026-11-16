Du 10 au 14 mai 2027, la Finlande accueillera la onzième édition des Internationaux Abilympics. WorldSkills France vient de dévoiler les 36 membres de l'équipe de France, qui défendront les couleurs du pays dans plus de 40 métiers. Parmi eux, six habitants des Hauts-de-France (voir encadré).

Près de 400 compétiteurs issus de 25 délégations internationales sont attendus à Helsinki pour cette compétition dédiée à l'excellence professionnelle des personnes en situation de handicap. Organisé tous les quatre ans, l'événement met en lumière les savoir-faire techniques dans des disciplines aussi variées que la boulangerie, la coiffure, la photographie, l'ébénisterie, la cuisine ou encore les technologies web.

Entraînement

Les 36 représentants français sont issus du dispositif Parcours+, qui permet aux personnes en situation de handicap de participer aux compétitions WorldSkills, sans limite d'âge et avec des adaptations spécifiques. Sélectionnés à l'issue des épreuves régionales puis de la compétition nationale de 2025, ils bénéficient depuis le printemps 2026 d'une préparation associant perfectionnement technique, accompagnement mental et cohésion collective.