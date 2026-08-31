Ces rencontres sont notamment l’occasion de présenter les priorités fixées pour cette nouvelle année. Parmi elles, les apprentissages occupent une place importante, avec un accent mis sur la maîtrise des savoirs fondamentaux et l’accompagnement de la réussite des élèves. La sécurité et le bien-être au sein des établissements constituent également un axe de travail. L’académie prévoit de poursuivre les actions visant à améliorer le climat scolaire, à renforcer la protection des élèves et des personnels et à rappeler le cadre nécessaire à la vie scolaire.

Un accompagnement dès l’arrivée

Pour les nouveaux agents, ces premières rencontres doivent aussi permettre de mieux comprendre le fonctionnement de l’académie. L’accompagnement des personnels fait ainsi partie des priorités annoncées pour l’année 2026-2027.Qu’ils soient enseignants, personnels administratifs, techniques ou issus d’autres métiers de l’Éducation nationale, ces nouveaux agents vont progressivement prendre leurs marques dans leurs établissements et services respectifs.

Avec ces journées d’accueil, l’académie de Normandie souhaite faciliter leur arrivée et leur permettre d’aborder cette nouvelle année scolaire avec les principaux repères nécessaires.



