A l'unisson des marchés mondiaux, la Bourse de Paris saluait lundi l'annonce d'un prochain accord entre les Etats-Unis et l'Iran, qui ramène le prix du pétrole vers les 80 dollars et assouplit les taux sur les marchés obligataires.

Vers 10H30, l'indice CAC 40 modérait sa progression par rapport à l'ouverture (+1,25%) en gagnant 104,16 points à 8.455,92 points.

Anticipant l'accord, le panier des 40 grandes valeurs françaises avait déjà progressé vendredi de 150,07 points (+1,83%), à 8.350,87 points.

Médiateur dans le conflit, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a annoncé dimanche un accord entre les Etats-Unis et l'Iran, avec une cérémonie de signature prévue vendredi à Genève.

L'annonce a été confirmée par Téhéran et par le président américain Donald Trump qui a souhaité que "le pétrole coule à flots!" avec la réouverture du détroit d'Ormuz.

Le pétrole baissait de près de 5%, qu'il s'agisse du Brent de la mer du Nord (-4,52% à 83,38 dollars le baril) que du WTI américain (-5,04% à 80,60 dollars).

"On devrait voir un soulagement" sur les marchés avec "un pétrole plus bas, donc des taux en baisse d'un côté et de l'autre, moins de crainte sur la croissance et donc des actions en hausse", résume Kevin Thozet pour Carmignac.

"Depuis le début du conflit avec l'Iran, les investisseurs ont saisi chaque prétexte, chaque rumeur d’accord – souvent démentie par Téhéran par la suite – pour renforcer leurs positions", rappelle Antoine Andreani de XTB.

Sur le marché obligataire, les taux d'emprunt des Etats se détendaient avec la baisse des prix du pétrole, et le recul provisoire des risques d'inflation. Le rendement de l'emprunt français à dix ans affichait 3,69% contre 3,74% vendredi à la clôture.

TotalEnergies décroche

Sans surprise, le géant pétrolier TotalEnergies décrochait avec la baisse du pétrole (-5,68% à 207,50 euros).

A l'inverse, l'action de Saint-Gobain (+5,17% à 79,68 euros) profitait de l'annonce de la vente au groupe finlandais Kesko de ses activités de distribution de matériel de plomberie, d'équipements sanitaires et de chauffage en Suède, Norvège et au Danemark, pour 1,5 milliard d'euros.

En deuxième position, Safran (+4,54% à 320 euros) tirait profit de l'annonce d'une commande de 1.000 jumelles infrarouges multifonction.

Les deux fabricants automobiles Renault (+4,61% à 29,05 euros) et Stellantis (+4,08% à 6,14 euros) tiraient également la cote du CAC 40 vers le haut.

Par ailleurs, Schneider Electric (+3,47% à 274,5 euros) a annoncé lundi un accord de collaboration avec une filiale de Foxconn (sous-traitant d'Apple) pour construire des centres de données.

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