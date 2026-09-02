C'est une première importante. Pour la première fois, le dispositif « Ma Journée Santé », porté par Pas-de-Calais Habitat, est présent dans l'Arrageois. Son objectif est de rapprocher les services de santé des habitants et à lutter contre les situations de renoncement aux soins dans des territoires où l'accès aux soins est complexe.

C'est donc le soin qui vient aux personnes qui en ont besoin. Les patients peuvent rencontrer des professionnels et bénéficier d’actions de sensibilisation ou de dépistage portant sur la santé visuelle, la santé auditive, le diabète, les risques cardio-vasculaires, l’accès aux soins, les droits liés à l’Assurance maladie ou encore l’accompagnement dans les démarches administratives de santé.

«La santé est une condition essentielle du bien-vivre chez soi. Avec la CPAM de l’Artois et les villes, nous proposons gratuitement ces Journées Santé afin que nos locataires puissent accéder à la prévention, aux soins et tout simplement à leurs droits. Leur déploiement sur le territoire d’Arras marque une nouvelle étape dans notre engagement en faveur de l’égalité des chances et de la réduction des inégalités de santé», explique Jean-Louis Cottigny, Président de Pas-de-Calais habitat

En 2025, le dispositif avait été déployé dans les quartiers prioritaires de Lens, Avion, Hénin-Beaumont, Courrières et Montigny-en-Gohelle. En 2026, il sera à Achicourt le 9 septembre, à Bapaume le 7 octobre et Vitry-en-Artois le 28 octobre.