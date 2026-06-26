Gérer et anticiper les risques climatiques sur son territoire. C’est une des missions des élus locaux, chargés à la fois de protéger la population en cas de danger imminent et d’engager des actions de prévention et d’adaptation du territoire aux conséquences du réchauffement climatique. Pour les accompagner au mieux dans cette démarche, Météo-France a développé tout un ensemble d’outils et de services destinés aux collectivités territoriales.

Épisode météorologique dangereux : assurer la vigilance en continu, au quotidien

Canicules, vents violents, pluies intenses, orages, feux de forêt… La «Vigilance météorologique» de Météo-France est l’outil de référence pour identifier les phénomènes dangereux susceptibles de toucher un territoire dans la journée ou le lendemain, et pour établir un plan d’action avec les autorités de gestion de crise. Cet outil mis à disposition par les pouvoirs publics peut être consulté sur l’application mobile Météo-France (où il est possible d’activer les notifications pour être prévenu directement) et sur le site vigilance.meteofrance.fr. Un kit de communication spécifique est proposé aux élus pour informer la population, ainsi que des conseils de comportements adaptés à chaque phénomène climatique.

Précipitations exceptionnelles ou feux de forêts : des outils spécifiques

En cas d’épisode de pluie intense ou très intense, le service «APIC» (Avertissement de pluies intenses à l'échelle des communes) avertit la population par SMS ou courriel dès qu’un territoire est menacé. Gratuit, il est accessible aux communes sur abonnement (via apic-pro.meteofrance). Il permet de suivre également l’évolution en temps réel, et fournit une tendance dans les trois heures.

Et de juin à septembre, la «Météo des Forêts» mesure chaque jour les risques de feux de forêt liés aux conditions météorologiques pour tous les massifs forestiers de l’Hexagone. Pour les élus locaux, cet outil permet notamment de prendre des décisions en termes d’information du public et de restriction d’accès aux forêts (arrêtés municipaux).

Des services pour engager une démarche d’adaptation au changement climatique

Météo-France propose également plusieurs services pour aider les élus locaux à préparer leur territoire à l’évolution du climat et à l’intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. «Climadiag Commune» permet ainsi de visualiser les évolutions prévisibles à l’échelle d’une commune (températures, vagues de chaleur, précipitations, jours de gel…) sur la base de la Trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC). Autant d’informations nécessaires pour planifier et adapter les documents d’urbanisme en intégrant les facteurs climatiques.

Chaleur en ville et avenir des stations de montagne : des outils dédiés

En complément de «Climadiag Commune», Météo-France a développé des services spécifiques pour les phénomènes de surchauffe dans les centres urbains. «Climadiag Chaleur en ville» est un service payant qui permet d’identifier les quartiers les plus exposés et de simuler l’effet des actions destinées à réduire la surchauffe urbaine (végétalisation, aménagements …). Et pour mieux identifier le phénomène d’îlot de chaleur urbain (températures nocturnes plus élevées en ville que dans les zones rurales alentour), des cartes couvrant 47 aires urbaines sont mises à disposition gratuitement.

Pour les élus de stations de montagne et les gestionnaires de domaines skiables, le service (payant) «Climsnow» propose un accompagnement personnalisé, intégrant le relief propre à chaque massif. L’outil permet notamment de réaliser des simulations de skiabilité, en fonction de la neige naturelle, damée ou artificielle, jusqu’en 2050. Il a déjà été déployé dans plus de 180 stations en France.

Météo-France propose encore d’autres services spécialisés, tels que «Climadiag Agriculture et Forêt», pour visualiser les évolutions à horizon 2030, 2050 ou 2100 de nombreux indicateurs (élevage, les grandes cultures, arboriculture, forêt…), ou «DRIAS-Eau», pour suivre l’évolution des ressources en eau sur un territoire.