Un ancien chirurgien des Hôpitaux civils de Colmar a été condamné à trois ans de prison, dont un ferme, pour agressions sexuelles et harcèlement moral sur son lieu de travail envers quatre femmes, a-t-on appris vendredi.

Cet homme âgé de 70 ans purgera la partie ferme de sa peine sous le régime de détention à domicile sous surveillance électronique, et les deux autres années sont assorties de sursis probatoire pendant deux ans, a annoncé le tribunal correctionnel tard dans la soirée de jeudi.

Il a aussi écopé d'une interdiction définitive d'exercer la profession de médecin.

Le parquet avait requis trois ans de prison, dont la moitié ferme avec mandat de dépôt.

Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés entre juillet 2017 et janvier 2022. Il lui était notamment reproché d'avoir réalisé une simulation d'acte sexuel sur une infirmière au bloc opératoire, d'avoir eu des comportements et propos dénigrants envers une autre infirmière, et d'avoir saisi le sein d'une agente de service hospitalier.

Une cadre de santé a aussi déclaré avoir été mise de côté et discréditée dès sa prise de fonctions au bloc opératoire.

Au total, 13 autres personnes ont témoigné de "gestes à caractère sexuel déplacés" émanant du praticien, a relaté la présidente du tribunal, même s'il n'a pas été jugé pour ces faits.

Le médecin a lui continué de nier, comme il l'avait fait durant l'enquête, disant avoir "consacré (sa) vie au service public" et n'avoir "jamais crié ni eu de comportements déplacés".

Ce spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique a passé la plus grande partie de sa carrière aux Hôpitaux civils de Colmar. Il a été suspendu à titre conservatoire en 2022, mais cette décision a par la suite été annulée par le tribunal administratif: il a alors travaillé dans une clinique privée de la région Centre-Val de Loire.

Cet homme, qui a été aussi conseiller municipal à Colmar jusqu'en 2020, a été suspendu en janvier par le Conseil de l'ordre des médecins. Il dispose de 10 jours pour faire appel.