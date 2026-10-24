Aigneville au programme des 40 concerts du festival Haute Fréquence

Le festival Haute Fréquence revient pour une 10e édition avec 40 concerts organisés dans les Hauts-de-France du 4 au 29 novembre 2026. Porté par la Région depuis 2016, l’événement a pour vocation de faciliter l’accès à la musique en diversifiant les lieux de représentation. Les spectacles sont accueillis dans des salles de concert, des centres culturels, mais aussi dans des communes de moins de 5 000 habitants et des lieux moins habitués à recevoir des événements musicaux.



La programmation réunit plus de 50 artistes aux univers variés, du rock à l’électro, en passant par la pop, le folk, le reggae, le hip-hop, le jazz et la chanson. Des artistes reconnus côtoient des talents émergents, avec une place réservée aux formations régionales lors de chaque concert. Le festival prévoit également des rencontres, des formations et des ateliers de pratique artistique en lien avec les spectacles.

Mr T and Co attendu le 27 novembre

Dans la Somme, Aigneville accueillera Mr T and Co le 27 novembre. D’autres rendez-vous sont prévus dans la région, notamment à Oignies, où La Maison Tellier et Jeanne Desf sont annoncés le 13 novembre, ainsi qu’à Creil, avec Etran de L’Aïr et Mega Surf le 12 novembre. Le 20 novembre, Cheikh Sidi Bémol et Tamasha Roots se produiront à Tourcoing. Bandit Bandit, Madam et Nûr sont également programmés à Roubaix, tandis que Les Fonds de Bouteilles joueront à Brasles.



À travers cette programmation, la Région souhaite mieux répartir l’offre culturelle sur le territoire, notamment dans les secteurs moins équipés. L’événement mise sur des tarifs avantageux et des formats accessibles à différents publics, en particulier les jeunes. Il vise aussi à soutenir la création régionale et à rapprocher les artistes des habitants.