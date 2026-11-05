Aisne : 4 400 recrutements dans l’agroalimentaire en Hauts-de-France

Dans l’Aisne, cette édition met en avant les opportunités professionnelles d’un secteur qui cherche à attirer de nouveaux candidats.

La filière compte près de 55 000 salariés, 800 établissements et plus de 4 400 projets de recrutement cette année, plaçant la région au quatrième rang national pour ses effectifs dans l’industrie agroalimentaire.

Porté par la diversité des productions régionales, notamment les pommes de terre, les céréales, le sucre, le lait, les légumes et les produits de la mer, le secteur rassemble de nombreuses entreprises reconnues comme Bonduelle, McCain, Roquette, Danone, Tereos ou Lesaffre. Les besoins concernent la production, mais aussi la maintenance, la logistique, la qualité, la recherche et développement, le commerce et le marketing. Les entreprises recherchent des profils variés, avec ou sans diplôme, tandis que la robotisation, l’automatisation et les enjeux environnementaux transforment les métiers.

Une centaine d’événements seront organisés dans toute la région : visites d’entreprises, ateliers, découvertes de sites de production, rencontres professionnelles et job dating. Treize rendez-vous collectifs réuniront notamment plus de 80 entreprises. Plusieurs initiatives sont prévues à Laon, Abbeville et Lassigny du 2 au 4 novembre, ainsi qu’à Calais le 12 novembre autour d’un atelier pratique consacré à la fabrication de cookies.

La Région Hauts-de-France, France Travail, Agro-Sphères et leurs partenaires accompagneront les candidats grâce aux espaces Proch’Info Formation et aux plateformes Proch’Emploi. Cette mobilisation vise à rapprocher les habitants des recruteurs, faciliter l’accès à la formation et faire découvrir les opportunités professionnelles locales.