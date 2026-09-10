Le vendredi 18 septembre, la ferme accueillera environ 70 élèves des écoles primaires des alentours. Les enfants pourront découvrir le quotidien des éleveurs, visiter l’exploitation et participer à des ateliers pédagogiques et culinaires animés avec un chef. Une manière de leur faire découvrir, directement sur place, les différentes étapes du travail réalisé dans l’élevage. Le lendemain, samedi 19 septembre, les portes seront ouvertes au grand public. Les visiteurs pourront à leur tour découvrir l’exploitation et échanger autour du métier d’éleveur et des produits issus de l’élevage. Un atelier culinaire avec un chef, programmé de 17 h à 19 h, sera également proposé sur réservation.

Une exploitation familiale active depuis 1995

Installées à Condé-en-Brie depuis 1995, Les Canardises des 3 Vallées assurent directement les différentes étapes de leur activité, de l’élevage et l’engraissement jusqu’à la transformation des canards à foie gras. La journée du samedi se terminera par une soirée agri-culturelle, également sur réservation, avec un repas fermier suivi d’une animation. L’occasion de prolonger la découverte de l’exploitation autour de produits et de savoir-faire locaux.



