Prévue à partir de 9 heures, cette rencontre s’articulera autour d’échanges, de témoignages et de deux tables rondes consacrées notamment à l’investissement et à l’innovation. Pour les entreprises locales, ce rendez-vous doit permettre de partager des expériences et d’aborder les conditions nécessaires à la concrétisation de nouveaux projets. La création et la reprise d’entreprise constituent également des sujets importants pour assurer la continuité des activités, préserver les emplois et favoriser le renouvellement du tissu entrepreneurial. Dans un contexte où les décisions d’investissement dépendent notamment des perspectives de développement et des possibilités de financement, ces échanges peuvent aider les porteurs de projets à identifier des pistes d’action. L’inscription à cette édition est obligatoire.

L’objectif est de favoriser les échanges entre acteurs économiques et de faire émerger de nouvelles perspectives de développement pour les entreprises du territoire.

Les entreprises françaises face aux défis du financement

À l’échelle nationale, la création, la transmission et la croissance des entreprises restent des enjeux majeurs pour le maintien de l’activité économique dans les territoires. La reprise d’une société permet notamment de préserver des compétences, des emplois et des outils de production, tandis que l’investissement et l’innovation peuvent soutenir la modernisation des entreprises et leur capacité à se développer. Ces opérations supposent toutefois de réunir des financements adaptés, d’évaluer les risques et de disposer d’un accompagnement pertinent. Pour les collectivités, soutenir les échanges entre acteurs économiques contribue à mieux faire connaître les besoins des entreprises et les ressources mobilisables.