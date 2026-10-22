L'État fédéral allemand pourra compter sur des recettes fiscales plus élevées l'an prochain, mais sans pour autant disposer de nouvelles marges de manoeuvre budgétaires, a prévenu jeudi le ministre des Finances Lars Klingbeil.

Selon la nouvelle estimation fiscale publiée par le ministère, les recettes de l'État fédéral (Bund) devraient dépasser de 4,1 milliards d'euros les prévisions établies au printemps dernier pour 2027.

Les recettes fiscales totales, incluant l'État fédéral, les Länder et les communes, devraient ainsi dépasser pour la première fois le seuil de 1.000 milliards d'euros, à 1.044,2 milliards d'euros en 2027.

Les 4,1 milliards supplémentaires pour le Bund seront toutefois en grande partie absorbés par d'autres mécanismes budgétaires, a expliqué le ministre.

D'une part, des baisses d'impôts déjà décidées réduiront les recettes d'environ 1,7 milliard d'euros.

Et si l'amélioration de la conjoncture va apporter environ 2,5 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires, elle limitera d'autant les possibilités d'endettement du gouvernement.

En vertu du "frein à l'endettement" inscrit dans la Constitution allemande, l'État est en effet autorisé à emprunter davantage lorsque l'économie se dégrade et moins lorsque celle-ci se porte mieux.

"Pour 2027, nous ne gagnons globalement aucune nouvelle marge de manoeuvre", a ainsi affirmé le ministre des Finances, également vice-chancelier, devant la presse.

Mais "nous n'avons pas non plus à combler de nouvelles lacunes budgétaires", a souligné le ministre social-démocrate.

Le gouvernement est parvenu à combler un déficit budgétaire initialement estimé à 34 milliards d'euros pour 2027 grâce à des décisions qu'il a qualifiées de "difficiles" - économies imposées aux ministères, réduction de certains financements aux assurances sociales et taxes supplémentaires sur le tabac et les boissons sucrées - qui continuent de faire débat.

Aucune marge n'existe, selon M. Klingbeil, pour abaisser la taxe sur l'électricité pour l'ensemble des ménages et des entreprises.

Cette mesure, réclamée par la CDU du chancelier Friedrich Merz, n'a encore fait l'objet d'"aucune proposition de financement", a martelé le ministre des Finances.

Pour 2026, les experts tablent sur des recettes inférieures de 3 milliards d'euros aux prévisions de mai pour le Bund, en grande partie compensées par des recettes plus élevées chez les autres administrations publiques.

Malgré les "crises et incertitudes internationales", l'État peut compter sur une évolution "stable" des recettes fiscales cette année, a assuré M. Klingbeil, en ajoutant que l'Allemagne avait réagi à ces crises et se trouvait dans une situation budgétaire "solide".