Deux semaines après sa prise de fonctions, le ministre allemand des Transports Steffen Bilger a été confronté lundi aux difficultés chroniques de la Deutsche Bahn, après avoir dû changer de wagon à la suite d'une panne de climatisation, a appris l'AFP auprès de son ministère.

L'incident s'est produit lundi matin à bord d'un ICE reliant Berlin à Hambourg. De tels problèmes sont fréquents en Allemagne, où l'opérateur national Deutsche Bahn est plongé dans une crise profonde, du fait d'un lourd retard dans la modernisation de ses trains et de son réseau, avec à la clé de nombreux retards et dysfonctionnements.

M. Bilger effectue actuellement un déplacement de deux jours dans le Land de Schleswig-Holstein (nord) afin de s'informer sur la sécurité dans les trains et la propreté dans les gares.

Membre du parti conservateur de Friedrich Merz, la CDU, il a été nommé fin juillet aux transports pour remplacer Patrick Schnieder, auquel le chancelier reprochait selon les médias un manque d'efficacité pour améliorer les infrastructures ferroviaires du pays.

Dans une interview accordée au tabloïd allemand Bild, diffusée dimanche, M. Bilger a dit vouloir lier les primes versées aux dirigeants de la Deutsche Bahn à des objectifs fixés par l'Etat fédéral, tels que la ponctualité.

Selon M. Bilger, un accord avec l'opérateur prévoit que 70% des trains sur le réseau longue distance soient ponctuels d'ici 2029.

Une ponctualité de 100% n'est en revanche "pas prévue", a-t-il ajouté.