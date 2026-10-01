Les automobilistes allemands bénéficient depuis jeudi d'un coup de pouce fiscal de 17 centimes par litre à la pompe, mesure destinée à amortir la flambée des prix des carburants liée au conflit au Moyen-Orient.

Le gouvernement du chancelier conservateur Friedrich Merz s'est accordé en septembre sur une réduction de la taxe sur l'énergie pour l'essence et le gazole de 14 centimes par litre, applicable du 1er octobre à fin 2026. TVA comprise, la baisse atteint 17 centimes par litre.

Selon une estimation de l'association automobile allemande (ADAC), le prix moyen du litre d'essence sans-plomb 95 a reculé de 14,5 centimes entre mercredi et jeudi matin, et celui du gazole de 15,2 centimes.

"Dès le matin, les consommateurs ont déjà bénéficié d'une grande partie" de la baisse de taxe, s'est réjouie l'association dans un communiqué transmis à l'AFP.

Les prix à la pompe ont flambé en Europe depuis la fermeture du détroit d'Ormuz, passage clé pour les hydrocarbures, à la suite de l'attaque israélo-américaine contre l'Iran fin février.

Venue faire son plein dans une station-service à Francfort, Andrea Höcker, 33 ans, responsable des relations publiques dans une entreprise, ne voit toutefois dans le présent rabais qu'un "cautère sur une jambe de bois".

"Sur la durée, on ne peut pas résoudre le problème comme ça", a-t-elle estimé auprès de l'AFP.

Reste à savoir si la baisse de cette taxe sera durablement et intégralement répercutée aux consommateurs.

Lors d'un précédent dispositif mis en place au printemps, les compagnies pétrolières avaient conservé environ 200 millions d'euros sur les 1,6 milliard d'euros d'aides versées par le gouvernement, selon la Commission des monopoles, l'autorité chargée de la concurrence.

L'ADAC a averti jeudi que ces baisses de prix ne devraient pas être compensées ultérieurement par des hausses, jugeant "déterminant que l'allègement fiscal complet parvienne aux consommateurs".

Si la remise est répercutée à 100%, elle "n'a pas d'incidence directe sur le chiffre d'affaires des compagnies pétrolières", a estimé auprès de l'AFP l'Auto Club Europa (ACE).

Plusieurs économistes ont par ailleurs critiqué cette mesure jugée mal ciblée. "La remise sur les carburants conduit à une redistribution au profit des gros rouleurs possédant de grands véhicules", a expliqué Clemens Fuest, président de l'institut Ifo, dans le quotidien Augsburger Allgemeine.