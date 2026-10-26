Cette campagne régionale de mécénat participatif invite les citoyens du Grand Est et notamment les habitants de la Meurthe-et-Moselle, à signaler les œuvres d’art publiques en péril de leur commune. À la clé, une enveloppe de 8 000 euros sera attribuée à l'œuvre lauréate régionale après un vote populaire pour financer sa restauration.

Une mobilisation citoyenne attendue en Meurthe-et-Moselle

Ce concours de sauvegarde du patrimoine de proximité donne directement le pouvoir à la société civile. En Meurthe-et-Moselle, les habitants, les mairies et les associations locales sont invités à repérer des trésors en péril (tableaux, sculptures, objets de mémoire) accessibles gratuitement au public. Pour participer, il suffit de signaler l'œuvre avant le 31 janvier 2027 en contactant une agence Allianz locale du département ou la Sauvegarde de l'Art Français. Un jury d’experts sélectionnera ensuite les finalistes.

Un impact économique et culturel à l'échelle du Grand Est

Ce dispositif solidaire, qui associe Allianz France à la fondation depuis 2021, représente un levier concret pour la promotion de la culture régionale. Lors de la précédente édition, le Grand Est s'est distingué par un engagement record avec près de 5 000 votes. C'est un retable flamand du XVIe siècle situé dans la Marne qui avait remporté le concours. Pour cette nouvelle édition, les 16 œuvres lauréates à l'échelle nationale bénéficieront chacune d'un mécénat de 8 000 euros, soutenant ainsi le travail des artisans et restaurateurs d'art locaux.

Après la phase de repérage et la délibération du jury en février, le grand public sera invité à voter sur internet en mars 2027 pour élire le projet gagnant du Grand Est. L'annonce officielle des lauréats au printemps permettra d'engager rapidement les chantiers de restauration.