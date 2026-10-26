Alstom au Creusot fournira les équipements de 200 métros pour Hanoï

L’usine Alstom du Creusot, en Saône-et-Loire, prendra part au programme de développement du métro de Hanoï, la capitale vietnamienne. Ce projet s’inscrit dans un partenariat conclu début octobre entre le groupe français et Vingroup, une entreprise vietnamienne. Il porte sur la réalisation de 83 rames destinées au réseau Metropolis.



La production des rames sera confiée à l’établissement de Valenciennes Petite-Forêt, dans le Nord. Le site bourguignon interviendra sur la fabrication des bogies, les ensembles mécaniques qui supportent les roues et les essieux des véhicules ferroviaires. Cette activité constitue l’une des spécialités industrielles de l’usine creusotine, qui travaille pour différents types de matériel roulant, notamment les trains, les tramways et les métros.

800 millions d’euros engagés

Le projet comprend également un volet technologique. Une licence doit permettre à Alstom de fournir des composants nécessaires à la fabrication de 117 rames additionnelles. Cette partie du partenariat vient compléter la commande portant sur les 83 premières unités.



La valeur totale de l’opération atteint 800 millions d’euros. Le programme associe ainsi les compétences de plusieurs implantations françaises d’Alstom à un chantier de développement des transports urbains au Vietnam. Pour l’usine du Creusot, la participation à cette commande s’appuie sur son savoir-faire dans la conception et la production d’équipements destinés au secteur ferroviaire.



