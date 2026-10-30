Portrait

Fraîchement débarqué à Metz, François Bourvic a pris la direction générale de la SEBL Grand Est avec entrain, convaincu des qualités de l’opérateur régional qui célèbre ses soixante-dix ans cet automne. Pourtant, les défis sont grands, pour l’homme comme pour l’institution : faire toujours plus et mieux pour l’aménagement du territoire dans un contexte où les collectivités ont inlassablement moins d’argent à mettre sur la table.