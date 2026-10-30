Aménagement
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Portrait

Aménagement du territoire : depuis 70 ans, la SEBL Grand Est fait dans la dentelle

Fraîchement débarqué à Metz, François Bourvic a pris la direction générale de la SEBL Grand Est avec entrain, convaincu des qualités de l’opérateur régional qui célèbre ses soixante-dix ans cet automne. Pourtant, les défis sont grands, pour l’homme comme pour l’institution : faire toujours plus et mieux pour l’aménagement du territoire dans un contexte où les collectivités ont inlassablement moins d’argent à mettre sur la table.

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Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 30 octobre 2026 - Mis à jour le 30 octobre 2026
<p>De l’Île-de-France, où il a fait ses armes durant deux décennies, à la Lorraine, qu’il découvre avec enthousiasme, François Bourvic a construit son parcours professionnel au plus près de la <strong>fabrique de la ville</strong>.&nbsp;</p><p>Diplômé en géographie et en <strong>aménagement du territoire</strong>, puis titulaire d’un Executive MBA d’HEC Paris, il revendique une expérience transversale. Pour preuve, avant de rejoindre la Moselle le 1er septembre dernier, il dirigeait simultanément la<strong> SPL Marne-au-Bois</strong> et une régie de chauffage urbain à Fontenay-sous-Bois.&nbsp;.

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