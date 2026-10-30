Aménagement
Cuts : le bâtiment communal est réhabilité avec l'ambition de devenir une maison médicale
27/10/2026 Virginie Kubatko
Cuts (60)
Fraîchement débarqué à Metz, François Bourvic a pris la direction générale de la SEBL Grand Est avec entrain, convaincu des qualités de l’opérateur régional qui célèbre ses soixante-dix ans cet automne. Pourtant, les défis sont grands, pour l’homme comme pour l’institution : faire toujours plus et mieux pour l’aménagement du territoire dans un contexte où les collectivités ont inlassablement moins d’argent à mettre sur la table.
© Laurence Deleau. François Bourvic, DG de la SEBL Grand Est depuis septembre dernier.
© SEBL Grand Est. Éco-quartier du Pogin à Fontoy (57) : création de près de 600 logements, de commerces et d’espaces publics multifonctions. Un projet d'aménagement d'envergure mené en concession par la SEBL Grand Est.
© SEBL Grand Est. Pour l’Ehpad de Ligny-en-Barrois (55), la SEBL Grand Est est intervenue sur l’accompagnement technique, le suivi de projet, puis sur la maîtrise d'ouvrage (modernisation et extension du site).
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