L’intelligence artificielle sera au cœur de la 5e édition du Collectif Tour, organisée par le Collectif SI SMS Hauts-de-France. La première rencontre est prévue le 7 décembre, de 9h30 à 12h30, à Amiens. Deux autres étapes sont programmées les 8 décembre à Lille et 9 décembre à Arras, aux mêmes horaires.



Ces rendez-vous visent à apporter des repères aux professionnels du secteur social et médico-social face au développement des outils d’IA. Les échanges porteront notamment sur les orientations nationales et régionales, ainsi que sur les règles qui encadrent leur utilisation dans les établissements. Les participants pourront également aborder les questions liées à l’éthique, à la confidentialité des informations et à la sécurisation des données.

Des retours d’expérience au programme

La matinée prévoit aussi une présentation des organismes susceptibles d’accompagner les structures dans leurs démarches. L’Agence régionale de santé (ARS), les groupements régionaux d’appui au développement de la e-santé (GRADeS) et le Collectif SI SMS seront notamment évoqués. Un organisme gestionnaire interviendra également pour présenter son expérience de l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses pratiques professionnelles. Ce témoignage devra permettre d’illustrer les modalités d’utilisation de ces technologies dans le secteur.



Les trois rencontres sont gratuites et ouvertes à l’ensemble des acteurs des établissements et services sociaux et médico-sociaux des Hauts-de-France. Les professionnels intéressés peuvent s’inscrire en ligne.